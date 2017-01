Grote stroompanne in Ternat en omgeving opgelost

Door: redactie

De grote stroompanne die Ternat en omgeving vanavond trof, is sinds 21.15 volledig opgelost. Dat meldt distributienetbeheerder Eandis. Zowat 1.000 inwoners van een dertigtal straten van Ternat zaten sinds 19.30 uur zonder elektriciteit, maar Eandis is erin geslaagd iedereen tussen 20.45 en 21.15 uur weer van stroom te voorzien. Oorzaak van de stroompanne was een kortsluiting in een middenspanningskabine.