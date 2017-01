We beslissen sneller over aankoop auto

Door: redactie

Op de Heizel zijn ze aan de laatste voorbereidingen begonnen voor het Autosalon, dat morgen begint. Het is de periode waar veel mensen een nieuwe auto kopen. Opvallend is dat we sneller beslissen: we gaan gemiddeld maar twee keer naar de garage voor we beslissen, vroeger was dat vier keer. In veel garages stellen ze vast dat klanten tegenwoordig minder langskomen. Ondanks de perfect uitgeruste showrooms, waar je de wagen kan zien, voelen en ruiken. Klanten zoeken tegenwoordig namelijk eerst zelf informatie op het internet, weten daardoor wat ze willen en twijfelen minder lang. We gaan nu gemiddeld maar een twéétal keer naar een showroom voor we een wagen kopen, blijkt uit verschillende onderzoeken. Enkele jaren geleden was dat nog vier keer. Toch blijft het bezoek aan de garage belangrijk, want mensen willen wel met de auto rijden voor ze hem kopen.