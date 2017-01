Di Rupo: "Na WO II hadden we geen enkele regering die zo verwoestend was"

Door: redactie

PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak scherp uitgehaald naar het sociale beleid van de federale regering. "Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we geen enkele regering gehad die zo verwoestend was op sociaal vlak", aldus Di Rupo.

België is het enige land, samen met Griekenland en Portugal, waar de koopkracht achteruit gaat. Bedankt, Charles Michel Elio Di Rupo (PS)

De leider van de Franstalige socialisten sprak in zijn speech niet langer van de regering MR/N-VA, maar van de regering "N-VA/N-VA" en hekelde het beleid van de regering-Michel. "België is het enige land samen met Griekenland en Portugal waar de koopkracht achteruit gaat. Bedankt, Charles Michel", klonk het.



De PS-voorzitter nam ook staatssecretaris voora Asiel en Migratie Theo Francken in het vizier. Die legt volgens hem met de steun van zijn partij een gerechtelijke beslissing naast zich neer. "Een regering die weigert een gerechtelijke beslissing toe te passen slaat een gevaarlijke weg in. Het is aan Charles Michel om te zeggen: meneer de staatssecretaris, confirmeer u aan de wet en daarmee uit. Over het respecteren van de rechtstaat onderhandel je niet", benadrukte Di Rupo.



Volgens Di Rupo is er op het vlak van het verdedigen van het welzijn van de burgers een groot verschil tussen een regering mét en een regering zonder socialisten.