Politie aan de slag met nieuwe cursus inbraken simuleren

12/01/17 - 19u52 Bron: vtmnieuws.be

De politie van Leuven start met een gloednieuwe cursus tegen woninginbraken. De agenten komen in een levensechte situatie terecht, zoals een inbraak in een appartement waarbij ze zoveel mogelijk sporen en bewijsmateriaal moeten zien te vinden.



Alle honderd inspecteurs van de zone zullen de cursus volgen, waarna ook andere zones kunnen volgen. Leuven werkt al jaren hard om het aantal inbraken naar beneden te krijgen. En het werkt.



In 2015 waren er nog 763 inbraken in woningen, vorig jaar nog maar 438, een daling van 42,6 procent. Vooral preventie bij de inwoners was belangrijk.