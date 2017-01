Zelfverklaarde racist krijgt 18 maanden cel voor nazistische graffiti in Bilzen

Door: redactie

12/01/17 - 19u36 Bron: Belga

© thinkstock.

Een zelfverklaarde racist uit Bilzen heeft een gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van 6.000 euro, met uitstel, gekregen omdat hij onder meer racistische slogans achterliet op verschillende gebouwen in Bilzen. Daarnaast moest hij zich vorige maand ook voor de correctionele rechtbank van Tongeren komen verantwoorden voor slagen en verwondingen aan zijn vriendin en een mindervalide man, drugsgebruik en verkoop, weerspannigheid tegenover twee agenten en het toedienen van slagen aan een van hen.

In juni 2015 ging de politie bij de man langs nadat de buren hadden geklaagd. De man opende bebloed de deur en gedroeg zich agressief tegenover de agenten. Hij sloeg en van hen met een knuppel op de linkerschouder.



Tijdens Marktrock Bilzen in 2015 kon de 34-jarige Bilzenaar opnieuw zijn handen niet thuishouden en gaf hij een man met een zware beperking enkele slagen omdat die met zijn vriendin zou flirten. De man kon twee weken lang niet werken. De Bilzenaar moet hem een schadevergoeding betalen van 1.000 euro.



In juni en juli 2016 trok hij verschillende keren met een spuitbus verf door het centrum van Bilzen terwijl hij nazistische slogans riep en de Hitlergroet bracht. Op zes gebouwen, waaronder een bankgebouw op de Markt, liet hij ook racistische slogans en leuzen achter. Tijdens de zitting verklaarde de man dat hij een racist is.



Ook zijn partner moest voor de rechter verschijnen voor het gebruik van drugs. Zij kreeg opschorting van straf.