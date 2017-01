Binnenkort geen paling in 't groen meer?

Door: redactie

Paling in 't groen, een oer-Vlaamse klassieker, dreigt te verdwijnen van de menukaart. De paling is zo duur geworden en is amper nog te vinden. Er zijn veel minder palingen door de vervuiling en doordat er de voorbije jaren te veel op gevist is. Daarom gebruiken veel chefs nu alternatieven. Door vervuiling van de rivieren en overbevissing is de paling zelfs meer bedreigd dan de panda. Paling in het groen een klassieker uit de Vlaamse keuken verdwijnt dus stilletjes. Een bedrijf uit Kruishoutem komt daarom nu met een alternatief, zij kweken omegabaars die smaakt zoals paling ziet er alleen niet uit als een paling. Omegabaars is verkozen tot meest duurzame vis van Europa.