Door politiekogel getroffen man buiten levensgevaar

bewerkt door: redactie

12/01/17 - 18u55 Bron: Belga

© Bart Boterman.

De Panne De toestand van de 53-jarige Fransman die tijdens een achtervolging door een kogel getroffen werd, is niet meer levensbedreigend. De verdachte is ondertussen aangehouden voor poging tot doodslag op agenten.

© Bart Boterman.

Schoten

Tijdens de achtervolging werd het voertuig meermaals onder vuur genomen door de politie. Na een dolle rit van een vijftal kilometer kwam de auto tot stilstand in het centrum van De Panne. De bestuurder bleek door een kogel in de rug te zijn geraakt. Hij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is ondertussen buiten levensgevaar.



Ondervraging

De Fransman zou vandaag in principe ook voor het eerst verhoord kunnen worden. Mogelijk zal op die manier duidelijk worden waarom hij precies wegvluchtte. In ieder geval werd de man in totaal al tot 59 maanden celstraf veroordeeld, onder andere voor diefstallen.