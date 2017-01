Overkapping Antwerpse Ring zou slechts 30 procent uitstoot opvangen

Door: redactie

Een mogelijke overkapping van de Antwerpse Ring zou slechts 30 procent van de uitstoot opvangen. Dat bevestigde overkappingsintendant Alexander D'Hooghe vandaag tijdens de voortgangsrapportage van Oosterweel in het Vlaams parlement.

"Slechts 60 tot 70 procent van de uitlaatgassen kan in de buurt van een captatie-instrument komen", aldus D'Hooghe. "Daarvan kan zo'n 60 procent effectief worden opgevangen, zodat je aan een totaal van 30 procent komt. Betere technologie is nu eenmaal niet beschikbaar, spijtig. De rest van de winst zal van de vergroening van het wagenpark moeten komen." Uit een onderzoek van de Antwerpse luchtkwaliteit bleek vorig jaar dat de norm in 45 procent van de straten wordt overschreden. De resultaten variëerden sterk van wijk tot wijk, maar de onderzoekers wezen toch vooral op de verkeersdrukte en de nabijheid van de Antwerpse Ring als doorslaggevende factoren. Actiegroep Ringland ziet een overkapping van die Ring als voornaamste oplossing.

9 miljard

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) stelde vandaag duidelijk dat de overkapping - die zowat 9 miljard euro zou kosten - niet enkel door Vlaanderen zal worden betaald. Ook Europa, de stad Antwerpen en private ontwikkelaars zullen hun duit in het zakje moeten doen, aldus de minister. "Maar allereerst moet de intendant meer duidelijkheid geven over de exacte kostprijs en over de locaties waar de eerste overkappingen moeten komen."



D'Hooghe onderzoekt overigens niet enkel een overkapping, maar becijfert ook minder dure oplossingen. "Het verhogen van de bermen, bijvoorbeeld, kan een geluidswinst van 5 tot 10 procent opleveren", zegt D'Hooghe. "Dat kan snel gebeuren, het kost niet veel en als je het verstandig doet kan die verhoging later worden gebruikt voor de overkapping."