Daar is de sneeuw: "Stel verplaatsingen zoveel mogelijk uit" - 10 tips voor wie toch de baan op moet

12/01/17 - 22u00 Bron: Eigen berichtgeving, BIVV, Belga

video De eerste sneeuwbuien hebben donderdagavond ons land bereikt. Naar verwachting wordt Vlaanderen vrijdagochtend wakker onder een sneeuwtapijt van 5 cm. Wie kan, vermijdt best onnodige verplaatsingen. Maar voor wie geen keuze heeft, heeft het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) enkele cruciale rijtips, die het verschil kunnen maken tussen leven en dood.

Vanavond trekt er een storing over ons land, met vrij veel wind en neerslag, zo meldt het KMI. In het noordwesten en aan de kust is dit eerst regen, later (smeltende) sneeuw. In het centrum en in Limburg is er kans op sneeuw, met de vorming van een sneeuwlaag van enkele centimeters op sommige plaatsen. In de Ardennen gaat het om smeltende sneeuw, gevolgd door sneeuw, met lokaal in de Hoge Ardennen en de Hoge Venen een verse sneeuwlaag van meer dan 20 cm. Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt dan ook voor gladde wegen vannacht.

Reflexen

Bovendien kunnen enkele reflexen tijdens het rijden je voor een ernstig ongeval behoeden. Het BIVV formuleert op zijn website 10 belangrijke tips:



1. Draag gemakkelijke kledij en comfortabele schoenen: rijden met een dikke winterjas en/of met sneeuwlaarzen zorgt ervoor dat je rit oncomfortabel wordt. Het kan zelfs gevaarlijk zijn, omdat je bewegingen beperkt worden.



2. Blijf kalm onder alle omstandigheden: niemand is echt op zijn gemak op besneeuwde wegen, maar paniek leidt tot niets en zorgt ervoor dat je minder goed gaat rijden.



3. Bij het optrekken moet je geleidelijk versnellen, zeker op een helling. Vertrek in eerste versnelling als er niet te veel sneeuw ligt of als de weg vrijgemaakt is. Als er een laag sneeuw ligt, is het beter om in tweede versnelling te vertrekken.



4. Rijden op sneeuw vereist dat je voorzichtig rijdt: bruuske versnellingen, plotse richtingsveranderingen of plots remmen zijn te vermijden. Elke handeling moet goed gedoseerd verlopen.



5. Verminder je snelheid en probeer een veilige afstand te bewaren met de andere voertuigen, zelfs als je stilstaat. Op besneeuwde wegen is je remafstand drie keer groter als je nog met zomerbanden rijdt (wat niet aan te bevelen is).



6. Anticipeer op de staat van de weg en de onverwachte manoeuvres van de andere voertuigen. Dat is de beste manier om veilig op je bestemming aan te komen.



7. Wees extra voorzichtig op open ruimtes zoals bruggen. Daar is de temperatuur nog lager dan op andere plaatsen.



8. Rem op de motor als je bergaf rijdt, in plaats van met het rempedaal. Zeker in afdalingen is het belangrijk om voldoende afstand te bewaren.



9. Steek de strooiwagens niet voorbij. Door in hun spoor te blijven, verminder je de kans op slippen.



10. Wees extra voorzichtig in bochten. Verminder snelheid vooraleer je ze aansnijdt. Een keer in de bocht, moet je je snelheid aanhouden om de wagen zo weinig mogelijk uit evenwicht te brengen.



Ook wie winterbanden heeft, past zijn rijstijl beter aan, zo waarschuwt het BIVV. Mocht je wagen toch beginnen te slippen, panikeer je best niet. Remmen of gas geven zijn te mijden. Probeer je wagen stabiel te houden en kijk goed welke richting je uit wil gaan.