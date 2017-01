Antwerpse wegen potdicht: hou rekening met sterke vertragingen

Door: redactie

12/01/17 - 18u24

Na een helse avondspits gisteren - alvast voor wie de Brusselse ring op moest - is het vanavond de beurt aan wie Antwerpen in en uit wil. Automobilisten die van plan zijn naar Gent te rijden, oefenen dan ook best wat geduld, want door een ongeval in de Kennedytunnel was het alvast anderhalf uur filerijden. Eén rijstrook was er volledig versperd. Intussen zou het ongeval wel afgehandeld zijn, maar het blijft schuiven. Ook op enkele secundaire wegen, meer bepaald de Noorderlaan, de Waaslandtunnel, de Leien en de Singel is het filerijden. Er is intussen ook een ongeval gebeurd op de ring rond Antwerpen, ter hoogte van Linkeroever. Daar zijn in de richting van Nederland twee rijstroken versperd. Hou dus rekening met sterke vertragingen.