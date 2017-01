Pedofiele opa haalt voordeel uit test met leugendetector

Door: redactie

Zonnebeke Een zeventiger uit Zonnebeke die vervolgd wordt voor het aanranden van vier kleinkinderen, moest vandaag opnieuw voor de Ieperse strafrechter komen. Een polygraaftest viel uit in het voordeel van beklaagde. "Het resultaat van een foute vraagstelling", meent de verdediging.

De beklaagde moet zich verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid van vier kleinkinderen. Drie van hen zijn ondertussen twintigers en dertigers. Die feiten speelden zich ruim twintig jaar geleden af. Een minderjarig meisje zou in een recenter verleden grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Telkens was er sprake van eenzelfde werkwijze. De opa lokte de kinderen mee om naar de vogels te gaan kijken en zorgde ervoor dat ze alleen waren. Daarna was er sprake van handtastelijkheden en tongzoenen.



Er werd een test met de leugendetector gevraagd om de stellingen van het parket te onderbouwen. "Die leverden niet het verhoopt resultaat op", gaf de openbare aanklager toe, die eerder al een effectieve celstraf vorderde. "Er zijn echter voldoende bewijselementen in het dossier."



Foute vraagstelling

Toen N.V. (76) "neen" antwoordde op de vraag of er sprake was geweest van grensoverschrijdend gedrag, legde de opa geen leugenachtige verklaring op. "Logisch", vindt meester Filip Van Hende. "Daar zit het probleem net. Beklaagde vindt niet dat hij iets fout heeft gedaan. Men had concrete vragen moeten stellen, zoals of er getongzoend werd." De rechter zal moeten oordelen wat de bewijskracht van de polygraaftest is.



