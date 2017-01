Hoofdverdachte in zaak rond dood Priscilla (14) overleden

Ken Standaert en Wouter Hertogs

12/01/17 - 17u55 Bron: eigen berichtgeving

Johan De Valck, hier op archiefbeeld, bij de begrafenis van Priscilla. © belga.

Johan de Valck (46), de hoofdverdachte in de zaak rond de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant, is gisteren uit het leven gestapt in Oostende. Zijn familie bevestigt aan onze redactie zijn overlijden. Afgelopen dinsdag kwam de raadkamer in Brussel samen om te beslissen over de doorverwijzing, maar die zitting verliep tumultueus toen bleek dat de Valck mogelijk ook voor foltering van de tiener zou moeten terechtstaan. Als gevolg daarvan riskeerde hij niet langer 20 jaar, maar 30 jaar cel en kon de zaak voor assisen gebracht worden.

Daarop vroeg de advocaat van de Valck uitstel en zou de zaak opnieuw op 7 maart voorkomen, maar dreigde door de toevoeging van foltering voor meerdere maanden in het slop te geraken door verdere mogelijke beroepsprocedures. De Valck is de enige meerderjarige verdachte in het dossier naast J.E. (12 jaar in juli 2012) en A.B. (16 in 2012). De drie hadden destijds in het huis van de Valck in Huizingen de tiener onderworpen aan enkele smerige mishandelingen. Zo kreeg ze ketchup over zich heen, werd ze bespuwd, kreeg ze klappen en moest ze verschillende pillen slikken



Het onderzoek wees uit dat Priscilla nog leefde toen het trio ging slapen en dat de toegediende medicatie niet tot haar dood leidde, maar waardoor de tiener dan wel stierf is nog altijd niet duidelijk. Door de dood van de Valck dreigt de hele zaak op een sisser af te lopen voor de nabestaanden van Sergeant. "Bij de volgende raadkamer zal de strafvordering voor hem komen te vervallen", bevestigt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. De twee minderjarige verdachten werden eind september doorverwezen naar de jeugdrechtbank. Wanneer hun proces start, is nog niet duidelijk.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.