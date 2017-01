Inbreker café te kijk gezet op Facebook

Andreas De Prycker

12/01/17

Leuven Café Den Beiaard in Leuven op het Ladeuzeplein kreeg de voorbije nacht een inbreker over de vloer. Reden genoeg voor eigenaar David Nijs om een beeld van de inbreker, gemaakt met een bewakingscamera, op Facebook te plaatsen.

De café-uitbater plaatste het volgende bijschrift bij de foto: 'Ben op zoek naar een vriend maar ik kan niet op zijn naam komen , hij draagt beige sneakers, heeft een grijs zwarte broek, draagt een bruin lederen jas en heeft een zwarte motohelm ( goedkoop merk ) en hij wou nog iets komen drinken bij mij in den beiaard maar spijtig genoeg was ik al gesloten om 04.10h ....moet iemand van de buurt zijn.... Iemand een idee?? Een gouden tip is een etentje voor 2 .... Thx'.



De dader zou eerder op de avond ook al geprobeerd hebben om in café De Blauwe Schuit op de Vismarkt in te breken, maar dat liep op een sisser af. De politie heeft aangegeven om de zaak te onderzoeken. Mogelijk zou de man al eerder enkele inbraken op cafés gepleegd hebben.

