Eerste vondelingenschuif in Brussel

12/01/17 - 16u37 Bron: Belga

De vondelingenschuif in Antwerpen © belga.

Er komt een vondelingenschuif in Brussel. Eind januari opent vzw Corvia in Evere een luik, waar moeders anoniem hun baby te vondeling kunnen leggen, schrijft BRUZZ vandaag.

Moeders die geen andere uitweg meer zien, kunnen anoniem terecht in de Lindestraat in Evere, waar ook de maatschappelijke zetel van de vzw zich bevindt. Vzw Corvia is onder meer bekend van de love room voor daklozen



"Het luik is af, alles is klaar. Alleen de protocols moeten nog door de politie en de schepen van bevolking ondertekend worden", zegt Mathilde Pelsers van vzw Corvia aan BRUZZ.



Die protocols zeggen wat er moet gebeuren eenmaal een baby in de schuif gevonden wordt. "Het kind moet naar de wetsdokter, de politie, dan naar het weeshuis, of als het ziek is, naar de kliniek." Vervolgens wordt het kindje aangegeven bij de bevolkingsdienst van Evere. Het kind wordt ook ereburger van de gemeente.