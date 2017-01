Man van vermoorde vrouw 16 uur lang ondervraagd

Door: José Masschelin en Hans Verbeke

12/01/17 - 15u55 Bron: Eigen berichtgeving

De vermoorde Carmen Garcia Ortega (35). © rv.

Komen De echtgenoot van Carmen Garcia Ortega, de 35-jarige vrouw die dinsdagavond brutaal op straat werd vermoord in het Henegouwse Komen, is gedurende 16 uur op de rooster gelegd door de recherche. "Hij werd verhoord als getuige en nadien weer vrijgelaten", zegt het parket van Doornik, dat voorlopig voor een "compleet raadsel" staat.

"In het belang van het onderzoek kunnen we niet zeggen welke sporen we volgen, maar het is voorlopig een zeer mysterieuze zaak", aldus parketwoordvoerder Frédéric Bariseau.



"Iedereen die de vrouw in de laatste uren van haar leven gezien heeft, is ondervraagd. Dat zijn haar medecursisten, leerkracht, haar man en familieleden. Dat heeft echter niet geleid tot een doorbraak en/of arrestatie. De dader is nog altijd niet gevat. Het is opmerkelijk dat de auto van het slachtoffer geparkeerd stond in een donkere straat, terwijl er voldoende plaats was op de parkeerplaats vlak voor de school waar het slachtoffer avondles Spaans volgde. Haar auto, een waardevolle BMW Z1, werd door de dader ter plekke gelaten. Ook dat roept vragen op. In de straat hangen geen camera's. Er waren ook geen directe getuigen van de steekpartij."



Carmen Garcia Ortega was al 15 jaar gehuwd. Het gezin, dat in de Komense deelgemeente Houthem woonde, bleef kinderloos. Carmen en haar man leidden een rustig bestaan en waren onbesproken. Niemand uit haar familie kan zich voorstellen dat ze vijanden had.



De dader nam na de steekpartij wel de handtas mee van het slachtoffer. Daarin zaten haar identiteitskaart, haar huissleutels en haar portefeuille met een beperkte som geld. Of er aanwijzingen zijn dat het om een roofmoord zou kunnen gaan, kan het parket nog niet zeggen.