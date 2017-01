Postvakbond niet blij met samenwerking Bringr en Carrefour

Door: redactie

Winkelketen Carrefour kondigt aan dat het producten aan huis gaat leveren via het platform Bringr van bpost, waarbij particulieren als chauffeur ingeschakeld worden. De christelijke vakbond bij bpost gaat daar niet mee akkoord. "Ik vind het een spijtige tendens en hoop dat bpost uiteindelijk zal inzien dat het beter eigen personeel inzet", zegt Annick Boon van ACV-Transcom.

Carrefour kondigt aan dat het zijn onlinedienst drive.be dit jaar fors wil uitbreiden. De winkelketen wil met name een honderdtal extra afhaalpunten openen, bovenop de al bestaande 84 punten, en wil ook sneller leveren aan huis. Thuislevering kon tot nu toe op sommige plaatsen al via Combo, waarbij bpost-chauffeurs de boodschappen op weekdagen 's avonds komen leveren vanuit depots. Nu start Carrefour in bepaalde gebieden ook met leveringen via Bringr, de app van bpost waarbij particulieren zich kunnen aanmelden om leveringen van A naar B te brengen. Bringr werkt een beetje zoals Uber en geeft Carrefour meer flexibiliteit. De klant die zijn bestelling voor middernacht op drive.be ingeeft, zal die de volgende dag krijgen om het moment dat hem het beste past, vanaf 11 uur 's ochtends en tijdens de openingsuren van de winkel van waaruit geleverd wordt. Vaak zal dus ook in het weekend aan huis gebracht kunnen worden. De klant kan zelf kiezen of hij een beroep doet op de privékoeriers van Bringr of op de bpost-chauffeurs, legt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve uit. Al geeft Carrefour wel een extra stimulans om voor Bringr te kiezen, want dat systeem zal de eerste zes maanden gratis zijn. Maar wat als er via Bringr geen particulier te vinden is om te leveren? "We hebben het grondig getest en gemerkt dat er bijna altijd snel chauffeurs reageren. Mocht het toch niet lukken, regelen we een andere oplossing."

Argwaan

De vakbonden van bpost keken bij de lancering van Bringr vorig jaar al argwanend naar het platform. Over de samenwerking met Carrefour zijn de meningen verdeeld. Jean-Pierre Nyns van de socialistische ACOD denkt niet dat Bringr concurrentie inhoudt voor het eigen bpost-personeel. Hij meent dat een ander publiek aangesproken wordt. "Iemand die een barbecue organiseert en er zijn buren bijhaalt maar niet genoeg vlees en groenten heeft, zal via Bringr nog snel iemand iets kunnen laten meebrengen. Dat is iets anders dan de georganiseerde leveringen via Combo", zegt hij.



Nyns geeft toe dat hij argwanend was, maar heeft nu toch niets tegen het systeem. "We hebben liever dat bpost dit zelf organiseert dan een andere speler, want dan weten we tenminste dat het fiscaal in orde is en dan kunnen we nog de vinger aan de pols houden."



De christelijke bond ACV is veel kritischer. "We vonden het sowieso al erg dat het Uber-concept wordt toegepast in plaats van vaste mensen te gebruiken", zegt vakbondsvrouw Annick Boon. Ze vraagt zich af in hoeverre bijvoorbeeld de rij- en rusttijden van de particuliere chauffeurs gerespecteerd zullen worden en met welke wagens ze de baan op gaan. "We gaan hier niet mee akkoord. Het is spijtig en ik hoop dat men uiteindelijk zal inzien dat het beter is om eigen personeel in te zetten."