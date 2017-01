Door: redactie

12/01/17

Het Verenigd Koninkrijk is in rouw na een gruwelijke moord afgelopen maandag. Een 15-jarig meisje heeft daar koelbloedig een 7-jarig meisje doodgestoken. Haar motief is onduidelijk en het is ook niet geweten of slachtoffer en dader elkaar kenden. De zaak zorgt voor een golf van verontwaardiging, zowel in Engeland als daarbuiten.