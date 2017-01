Torfs en De Paepe: "Met 'wir schaffen das' plaatst Merkel zich in rijtje grote figuren"

Door: redactie

12/01/17 - 16u05 Bron: Belga

video Rector Rik Torfs van de KU Leuven en zijn ambtsgenoot Anne De Paepe van de UGent hebben vandaag in aanwezigheid van premier Charles Michel en Vlaams minister-president Geert Bourgeois een gezamenlijk eredoctoraat uitgereikt aan Angela Merkel. Beide universiteiten lauweren de Duitse bondskanselier "omwille van haar diplomatieke en politieke inspanningen om de politieke sterkte van Europa uit te bouwen en de waarden te verdedigen die ons continent toelaten om in verscheidenheid toch eenheid te vinden". Met haar 'wir schaffen das' plaatst Merkel zich volgens beide rectoren mogelijk in het rijtje met grote historische figuren zoals Luther King, Parks, Gandhi en Mandela.

© reuters. © epa. © epa. © reuters.

"Het is een zeer bewogen moment voor mij", stak Angela Merkel van wal in het bijzijn van de rectoren, Herman Van Rompuy en onze premier, Charles Michel. "Ze zeiden net dat ik me dit dertig jaar geleden niet had kunnen inbeelden. Maar dertig jaar geleden hebben we ook gezien hoe het ondenkbare mogelijk is", aldus de uit de voormalige DDR afkomstige bondskanselier, die daarmee naar de val van de Berlijnse muur verwees. "Vandaag lijkt dat soms anders, maar ik blijf geloven. Het is voor mij een grote eer om dit eredoctoraat in ontvangst te nemen. Uit de grond van mijn hart wil ik jullie bedanken."



Nooit eerder reikten de twee grootste universiteiten van Vlaanderen samen een eredoctoraat uit. Vandaag zetten de KU Leuven en de UGent hun rivaliteit even opzij om Angela Merkel te huldigen.



In hun gezamenlijke laudatio, die Torfs en De Paepe afwisselend voorlazen, prezen beiden Merkel om haar aanpak van de vluchtelingencrisis en haar woorden 'wir schaffen das'. "Deze woorden leiden tot een van de luidste maatschappelijke debatten die dit continent ooit gekend heeft. Het was nochtans een reactie die de eenvoud en evidentie zelve was: we kijken niet weg van het leed, maar helpen onze medemens. Niet vanuit een naïef geloof dat dit een simpele taak zou zijn, wel in de overtuiging dat we deze complexe opdracht samen aankunnen", aldus beide rectoren.



"Ongeknutselde gerichtheid op het goede"

Deze woorden getuigen volgens de rectoren "van een eenvoudige, ongekunstelde gerichtheid op het goede". Beiden wezen hierbij op het verband met de huidige leuze 'Aus Tradition Grenzen überschreiten' van de universiteit van Leipzig waar Merkel ooit werkte. "Uit traditie grenzen verleggen, niet uit politieke berekening, niet door speciale moed, niet onder dwang of dadendrang of uit wat dan ook, maar gewoon uit traditie, omdat we nooit iets anders gedaan hebben dan mensen helpen. Dat is immers wat de mens tot mens maakt", aldus beide rectoren.



"Rolmodel"

Torfs en De Paepe bestempelden Merkel om die reden als een rolmodel. "Echt grote figuren doen gewoonlijk geen grote daden. Ze stellen wel kleine daden met grote gevolgen. Martin Luther King had een droom. Rosa Parks bleef op haar stoel zitten. Gandhi maakte zout. Nelson Mandela stapte uit de poort en groette de mensen. Met 'wir schaffen das' maakt u over een paar tientallen jaren een goeie kans om tot dit rijtje helden gerekend te worden. Niet met de woorden zelf misschien, maar wel met de zielenadel waardoor die woorden hun sterkte krijgen", aldus beide rectoren.