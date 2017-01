Primeur in België: MIVB-reizigers kunnen vervoersbewijs thuis meteen herladen

Door: redactie

12/01/17 - 15u41 Bron: Belga

© photo news.

Reizigers van de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB kunnen voortaan hun MOBIB-kaart van thuis uit herladen aan de hand van een kaartlezer en de toepassing Go Easy. Het is een primeur voor het openbaar vervoer in België.

Het is voor reizigers van de MIVB al sinds 2011 mogelijk om hun MOBIB-kaart thuis te herladen via de website van de openbaar vervoersmaatschappij. De aangekochte tickets en abonnementen werden toen echter pas na 24 uur op de MOBIB-kaart geladen, wanneer de pendelaar deze aan een valideringstoestel hield.



Nu zijn de aangekochte vervoersbewijzen meteen beschikbaar. De reiziger kan via de Go Easy-website van de MIVB (goeasy.mivb.brussels) en met behulp van een eID-kaartlezer de online aankopen rechtstreeks op de MOBIB-kaart laden.



Infocampagne

De reiziger kan via de Go Easy-toepassing eveneens nakijken hoeveel ritten er nog op zijn of haar MOBIB-kaart staan en de einddatum van zijn abonnement nagaan. Het is zelfs mogelijk om automatisch te worden gewaarschuwd wanneer het abonnement bijna verstrijkt.



De MIVB lanceert op 24 januari een grootschalige informatiecampagne die de nieuwe service bekend moet maken bij de reizigers. Die dag worden er 'cosy corners' geïnstalleerd waar de reizigers de gelegenheid krijgen om het systeem te testen.