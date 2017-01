Premier Michel: "Blij dat loonakkoord bereikt is", voorlopig geen beloftes over volledige uitvoering akkoord

Door: redactie

12/01/17 - 14u54 Bron: Belga

Minister van Werk Kris Peeters en premier Charles Michel (Archiefbeeld). © photo news.

video De federale regering is tevreden dat werkgevers en werknemers een akkoord bereikt hebben over een ontwerp van interprofessioneel akkoord. "Dit is een teken van vertrouwen tussen de sociale partners en goed nieuws voor de sociale stabiliteit en de sociale vrede, wat belangrijk is voor onze economische ontwikkeling", reageert premier Charles Michel.

De sociale partners gaven het federale kernkabinet deze middag tekst en uitleg bij het akkoord dat gisterenavond laat bereikt werd. De verschillende regeringspartijen reageerden positief, al merkte iedereen wel op dat de impact nog zorgvuldig berekend moet worden.

Geen beloftes De regering doet voorlopig dus geen beloftes over een volledige uitvoering van het akkoord. "De logische volgende stap is kijken welke de gevolgen zijn van dit omvangrijk en complex akkoord", zo verwoordde premier Michel het na afloop van de bijeenkomst. "De komende dagen zullen we binnen de regering kijken welke de consequenties zijn."

"We zullen dit niet lang laten liggen" "We zullen dit niet lang laten liggen", verzekerde N-VA-vicepremier Jan Jambon bij het buitengaan. "Het is een goede zaak dat er een akkoord is, maar we willen uiteraard eerst de budgettaire consequenties bekijken. Eerst de analyse, dan de conclusies. Morgen vindt er al een technische vergadering plaats."



"We hebben dit akkoord vanmorgen gekregen, sta ons toe het toch eerst even verder te bekijken", vulde CD&V-vicepremier en minister van Werk Kris Peeters aan. Premier Michel toonde zich alvast tevreden dat het akkoord zich aan de krijtlijnen houdt die de regering heeft uitgezet in het nieuwe wetsontwerp rond de loonkosthandicap dat momenteel in het parlement besproken wordt. #Groepvan10 bewijst waarde sociaal overleg, interprofessioneel akkoord verzoent koopkracht met concurrentiekracht — Kris Peeters (@peeters_kris1)