Tweesterrenzaak De Jonkman weer open na brand

Door: BHT

12/01/17 - 14u16 Bron: Eigen berichtgeving

Chef Filip Claeys. © belga.

In Sint-Kruis bij Brugge is tweesterrenrestaurant De Jonkman deze middag weer open gegaan. De zaak was vijf weken dicht na een brand begin december. De rookschade en geurhinder was enorm en de hele zaak moest leeggehaald en schoongemaakt worden. "Ik had nooit verwacht dat de schade zo groot zou zijn, hoewel de brand eigenlijk nog meeviel", zegt chef Filip Claeys.