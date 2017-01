Bocholtse pedofiele priester moet gehandicapt slachtoffer ruim 152.000 euro betalen

Door: redactie

12/01/17

© thinkstock.

gerecht De voormalige Bocholtse priester B.A, die in 2011 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van acht jaar voor het seksuele misbruik van twee minderjarige gehandicapte kinderen, moet aan één van zijn slachtoffers een schadevergoeding van meer dan 152.000 euro betalen. Dat besliste de correctionele rechtbank van Tongeren vandaag. Eerder had de rechtbank het andere slachtoffer al een schadevergoeding toegekend van 37.657 euro. De priester werd na zijn veroordeling uit het priesterambt ontzet.

B.A. stond in 2011 terecht voor het misbruik van twee gehandicapte kinderen die vaak bij hem kwamen spelen. De onschuldige spelletjes kregen al snel een seksueel tintje. Zo speelden ze onder meer strippoker en bekeken ze samen pornofilms.

Na 15 jaar aan het licht

Het misbruik kwam na vijftien jaar aan het licht toen het gehandicapte meisje te horen kreeg dat haar misbruiker de begrafenis van haar overleden vader zou leiden. Omdat ze dit niet kon verkroppen, vertelde ze over het misbruik dat zij samen met een gehandicapte jongen jarenlang moest ondergaan.



In 2011 werd hij door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en kreeg de gehandicapte jongen een schadevergoeding toegekend. Die straf werd door het hof van beroep in Antwerpen bevestigd.