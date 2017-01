Over seks op het kabinet en een dorpsidiote zijn: ex-minister Galant doet schokkende onthullingen

Fien Tondeleir

Ze kwam na de aanslagen van 22 maart in woelig water terecht, zou onder meer waarschuwingen over het gebrekkige toezicht op Belgische luchthavens in de wind hebben geslagen, liet geen verpletterende indruk achter in het spoorwegdossier en besloot uiteindelijk op te stappen. Jacqueline Galant (MR), ex-minister van Mobiliteit en burgemeester van Jurbise, Henegouwen, is negen maanden na alle heisa terug. Met een boek. In 'Galant, je vous dis merde' doet ze een aantal bijzondere onthullingen.

Ik was voor velen gewoon een dik wijf van wie ze zo snel mogelijk verlost wilden zijn Jacqueline Galant Galant richt haar pistool op alles en iedereen, maar noemt geen namen. Behalve die van Laurent Ledoux, ex-topman van de FOD Mobiliteit, en in mindere mate, Didier Reynders. Met Ledoux' ontslag - de ex-minister noemt het "georchestreerd en theatraal"- ging de bal aan het rollen. Ledoux ontkende dat hij de gewraakte Europese rapporten over de veiligheid van de luchthavens naar de pers had gelekt, maar liet uit onder meer e-mails wel uitschijnen dat Galant veel te weinig daadkracht had getoond in dat dossier.



Het is vooral het 'politieke klimaat' dat Galant in haar boek viseert. Ze noemt het een gewelddadige wereld, hypocriet, vol persoonlijkheden die bijna ontploffen van trots. "In het bestuur, de vakbonden, in het veld, zelfs in mijn eigen politieke kamp: ze zitten overal. Ik keek naar die draaikonten die, eenmaal je je rug draaide, een mes zouden steken in je vitale organen zodat ze zeker zouden zijn dat je niet meer zou opstaan."



Een ander fragment: "Politici zijn zo. Achter hun diploma's en hun belangrijke verantwoordelijkheden, schuilen kinderen van twaalf die op een speelplaats staan en hopen de meeste ballen te krijgen. Onder hun kostuum zijn het jongens van 18, die aan de universiteit aan 'binge drinking' doen, en willen kijken wie 'de grootste' heeft."



Galant toont zich ook van een meer persoonlijke kant. Zo kwetste het haar omschreven te worden als een "dorpsidiote" en werd er gelachen met haar gewicht: "Ik was gewoon een dik wijf van wie ze zo snel mogelijk verlost wilden zijn" of "De laatste maanden als minister waren enorm uitdagend. De stress heeft ervoor gezorgd dat ik tien kilo verloor. Kwatongen beweerden dat ik gewoon wat reserve verloren was en dat ik gerust nog vijf kilo mocht afvallen."



