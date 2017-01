Duizendtal leerlingen geëvacueerd na brand met chemische producten in school in Zottegem

Door: redactie

12/01/17 - 12u11 Bron: Belga

In het Koninklijk Atheneum in het Oost-Vlaamse Zottegem zijn er deze voormiddag chemische producten in brand gevlogen in een leslokaal. Een duizendtal leerlingen werd geëvacueerd maar volgens de eerste berichten raakte niemand gewond, zo werd vernomen bij de hulpdiensten en bij de school.