Drie daklozen opgepakt voor moordpoging: slachtoffer kritiek

12/01/17

Brussel De Brusselse lokale politie heeft woensdag drie daklozen opgepakt die een man zouden vastgehouden, afgeranseld en bestolen hebben. Het slachtoffer werd in kritieke toestand aangetroffen en de drie verdachten worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het Brusselse parket vraagt dat ze onder aanhoudingsbevel zouden geplaatst worden voor onder meer moordpoging, wederrechtelijke vrijheidsberoving en afpersing, meldt het parket vandaag.



Koord rond hals

Een getuige verwittigde dinsdagavond de Brusselse politie omdat hij hoorde dat er in de kelder van een gebouw in de Grétrystraat een man werd vastgehouden en afgeranseld. De politie ging ter plaatse en trof in de kelder een bewusteloze man aan die vastgebonden was met een koord rond de hals en baadde in het bloed. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis waar zijn toestand levensbedreigend bleek.



Het verdere onderzoek door de politie bracht aan het licht dat het gebouw waar de man was aangetroffen, gekraakt was door een groep daklozen. Eén van die daklozen, de 24-jarige B.M., zou het met het slachtoffer aan de stok gekregen hebben. Samen met twee kompanen, G. J.-M. (45) en W.L. (34), zou hij het slachtoffer vastgebonden hebben in de kelder en afgeranseld hebben. B.M. zou ook de portefeuille van het slachtoffer genomen hebben om vervolgens met diens bankkaart geld af te halen.



De politie kon de drie verdachten opsporen en woensdagnamiddag op straat arresteren. De drie worden donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en het parket vraagt dat ze onder aanhoudingsbevel worden geplaatst voor moordpoging, wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreigingen, opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal met geweld en afpersing.