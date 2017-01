Bestuurder rijdt onder oplegger in Antwerpse haven

Patrick Lefelon

12/01/17 - 12u12 Bron: Eigen berichtgeving

Een bestuurder is vanmorgen zwaargewond geraakt toen hij ter hoogte van Lillo onder een vrachtwagen terechtkwam.

Het ongeval gebeurde rond 9 uur. Een vrachtwagen kwam de Scheldelaan opgedraaid richting Nederland. Een personenwagen die vanuit de stad kwam gereden reed onder de oplegger. De chauffeur moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer moest de grote middelen laten aanrukken om de gecrashte auto van onder de oplegger te trekken. Daardoor ontstonden lange files. Vooral het verkeer vanuit de Tijsmanstunnel liep in het honderd.