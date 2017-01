Personeel Halliburton staakt tegen sluiting vestiging Drogenbos

Bart Kerckhoven

12/01/17 - 11u44 Bron: Eigen berichtgeving

© Mozkito.

Het personeel van olieboorproducent Halliburton in Drogenbos heeft het werk neergelegd. Woensdag was er een personeelsvergadering belegd door de vakbonden en tijdens dat overleg werd beslist om te staken.

De multinational maakte in september bekend dat het de vestiging aan de Paul Gilsonlaan wilde sluiten en de activiteiten naar de Verenigde Staten wilde verhuizen omwille van de crisis in de sector. De vakbonden zijn er van overtuigd dat de sector stilaan uit het dal klimt en heeft tegenvoorstellen gedaan om de site van sluiting te redden. Volgens hen neemt de directie die voorstellen niet serieus. Omdat er nog steeds geen doorbraak is in het overleg tussen directie en vakbonden besliste de 38 personeelsleden om donderdag en vrijdag het werk neer te leggen. Aan de poort van Halliburton is een stakingspiket geïnstalleerd maar van een blokkade is geen sprake.