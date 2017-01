Foorkramers riskeren tot 15 maanden cel voor heibel op Singel

Patrick Lefelon en Kristof Aerts

12/01/17 - 11u26 Bron: Eigen berichtgeving

De foorkramers bezetten een tijdlang de Singel en vielen wat later ook de politie aan. © Belga.

antwerpen Zeven foorkramers riskeren celstraffen tot 15 maanden en een boete tot 1.200 euro omdat zij in maart 2014 met een wegblokkade het verkeer in Antwerpen lamlegden. Ze worden daarnaast ook beticht van bendevorming, gewapende weerspannigheid tegenover de politie en verboden wapenbezit.

Frank Delforge wordt een van de leiders van de foorkramers genoemd. Hij diende op zijn beurt klacht in tegen de politie nadat hij hardhandig uit zijn stuurcabine werd gesleurd. © RV.

De ontevreden foorkramers - uit Schaarbeek, Gent, Charleroi, Aalst en Maasmechelen - gingen op 24 maart 2014 's morgens rond 6 uur over tot een wegblokkade van de Antwerpse Singel uit protest tegen de verhuis van de Sinksenfoor. Ze parkeerden zo'n 240 vrachtwagens, aanhangwagens en auto's op de Singel en blokkeerden de kruispunten. In een mum van tijd lag het hele verkeer in en rond Antwerpen compleet lam.



Na de blokkade die enkele uren duurde, was de maat vol voor de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. De politie kreeg de opdracht de blokkade op te ruimen en de Singel opnieuw vrij te maken. En dat was niet naar de zin van de foorkramers: een confrontatie tussen de gespecialiseerde politieteams en foorkramers volgde.



Frank Delforge, lid van een van de bekendste kermisfamilies, werd geviseerd, omdat hij beschouwd werd als een van de leiders. Zo wilde hij onder meer de sleutels van zijn truck niet afgeven: drie agenten sleurden hem daarbij uit zijn cabine. De arrestatie werd door tientallen fotografen en cameramannen gefilmd.



Delforge diende uiteindelijk klacht in tegen de politie wegens buitensporig geweld en liet zijn kwetsuren en blauwe plekken door een arts vaststellen. Het Antwerpse gerecht onderzocht de feiten, maar op het einde van de rit stelde de raadkamer de agenten buiten vervolging.



Truck

Zeven foorkramers, waaronder Delforge, zaten deze ochtend dus op de beklaagdenbank. Ook een jonge foorkramer die met zijn vrachtwagen wilde inrijden op het politiecordon, stond terecht. Het Openbaar Ministerie eist nu straffen van tien tot 15 maanden voor onder meer kwaadwillige belemmering van het verkeer, bendevorming, gewapende weerspannigheid en verboden wapenbezit.