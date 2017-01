Alweer 'bom' onder Oosterweel: Zwijndrecht zegt nee tegen plannen

Door: redactie

12/01/17 - 10u53 Bron: Belga

Vlaams parlementslid Wouter Van Besien steunt zijn collega's uit Zwijndrecht en vraagt eveneens een overkapping van Linkeroever op de agenda te plaatsen. © belga.

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft de geplande werken voor de Oosterweelverbinding op zijn grondgebied afgekeurd, waardoor de hele bouwaanvraag voor Linkeroever in het water valt.

Aangezien er geen rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden, hebben wij geen andere keuze Burgemeester André Van de Vyver

De bouw van de Oosterweelverbinding is verder weg dan ooit. De werken op de Antwerpse Rechteroever kunnen ten vroegste in 2018 starten. Het enige lichtpuntje was tot nu toe dat de werken op Linkeroever dit jaar al zouden beginnen. Maar gisteravond keurde de meerderheid van Groen en CD&V de geplande aanpassingen van de wegen op hun grondgebied af. Met grote gevolgen dus.



Het Vlaams Gewest heeft immers een goedkeuring nodig om het totaalproject van Linkeroever te kunnen vergunnen. Zonder akkoord van Zwijndrecht kan Vlaanderen geen bouwvergunning afleveren. "De plannen zijn bijzonder schadelijk voor de leefbaarheid in onze gemeente", zegt burgemeester André Van De Vyver (Groen). "Aangezien er geen rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden, hebben wij geen andere keuze."



"We hebben bij wijze van spreken al boeken volgeschreven met bezwaren en eigen voorstellen en hebben onze inwoners bevraagd over de kwestie", vervolgt hij, "maar de BAM en de Vlaamse regering hebben dat tot nu toe steeds naast zich neergelegd."



Raad van State

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die het project leidt in opdracht van de Vlaamse regering, reageert ontgoocheld. "We willen snel samenzitten met het gemeentebestuur", zegt woordvoerder Tim Van der Schoot. "Blijven zij bij hun beslissing, dan trekken wij naar de Raad van State."



De BAM bevestigt ook dat een gemeentebestuur bevoegd is om wijzigingen aan lokale wegen binnen een groot infrastructuurproject zoals de Oosterweelverbinding goed of af te keuren. "Het gaat om de zogenaamde 'zaak der wegen', een archaïsche naam die in dit geval betrekking heeft op erg kleine ingrepen waarvoor volgens ons zeker op korte termijn een oplossing kan gevonden worden, als het de gemeente tenminste effectief daar om te doen is", zegt Van der Schoot. "In dit geval is er bijvoorbeeld bezwaar tegen het verplaatsen van een rotonde, maar dat kunnen we zeker verhelpen."



Van Besien: "Onzorgvuldig"

De Antwerpse afdeling van Groen steunt de collega's uit Zwijndrecht en legt de verantwoordelijkheid bij Vlaanderen. "De Vlaamse regering blijft zich vastrijden in dit dossier, voor de zoveelste keer hebben ze hun huiswerk niet goed gemaakt en zijn hun plannen onzorgvuldig opgesteld", vindt Antwerps Groen-fractieleider en Vlaams parlementslid Wouter Van Besien.



"De gemeente heeft haar burgers actief inspraak gegeven in het dossier, en het is overduidelijk dat de onvrede van de bewoners van Zwijndrecht over het dossier heel groot is en dat de vraag naar overkapping, ook op Linkeroever, springlevend is." Van Besien vraagt daarom eveneens om een overkapping op Linkeroever op de agenda te plaatsen.