Twee nieuwe verdachten opgepakt voor aanslagen in Parijs

12/01/17 - 09u34 Bron: Belga

© photo news.

Farid K., de man die dinsdagavond in Laken werd opgepakt in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Zijn echtgenote, Meryem E.B., werd ook in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken maar vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Dat meldt het federaal parket.