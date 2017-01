Dutroux dreigt Belgische staat voor gerecht te slepen: "Zijn haar is al maanden niet meer geknipt"

Sven Van Malderen

12/01/17 - 09u18 Bron: Sudpresse

Sinds enkele maanden komt er geen kapper meer in de gevangenis van Nijvel en dat zint Marc Dutroux niet. Zijn nieuwe advocaat heeft al twee brieven gestuurd naar de directrice om een oplossing te vinden, weet Sudpresse. Als er geen antwoord komt, dreigt hij de Belgische staat voor het gerecht te slepen.

Een verwilderde baard en haren die tot aan de navel komen: het kapsel van zijn cliënt laat Bruno Dayez niet onberoerd. "Het ziet er echt vies uit. De sociale media zullen wel weer bol staan van kritiek aan mijn adres, maar dat kan me niet schelen. Een gevangene is een gevangene. Dutroux heeft het recht om op dezelfde manier behandeld te worden als de anderen. Zijn haar en zijn baard zijn echt heel lang geworden. Hij doet zijn best om zijn hygiëne zo goed mogelijk te verzorgen, maar nu begint hij toch te klagen."



Schaar te gevaarlijk

"Half december heb ik er de directrice over aangesproken. Het is haar taak om een oplossing te vinden. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar heb ik een brief gestuurd, maar dan was ze in verlof. Na de vakantie heb ik het nog eens geprobeerd, nooit antwoord gekregen. Dutroux eist het recht op een knipbeurt. Als er geen oplossing komt, gaan we de staat dagvaarden."



De gedetineerden in Nijvel knippen nu elkaars haar, maar bij Dutroux is dat niet toegestaan. De directie verbiedt dat andere gevangenen in zijn buurt komen, en al zeker niet met een schaar. Zichzelf knippen kan evenmin, net omdat ze hem niet vertrouwen met een schaar in zijn handen. "Het is niet aan mij om een oplossing te vinden, maar in mijn ogen kan een andere gevangene toch zijn haar knippen onder toezicht van een agent?"



"Waarom nog altijd in isolement?"

Daarnaast liggen nog enkele andere wensen op tafel, zoals soepele regels rond zijn correspondentie. "Al zijn post wordt geopend. Brieven die voor hem bestemd zijn, krijgt hij niet en hij mag ook niet zelf schrijven wie hij wil. Idem dito voor zijn telefoontjes, dat is absoluut niet normaal. Persoonlijk snap ik ook niet dat hij nog altijd in isolement gehouden wordt, dat regime is speciaal gecreëerd voor terroristen. Maar daar klaagt hij niet over."



"Hij zou ook graag een opleiding volgen. Elk jaar krijgt hij te horen dat dat in orde komt, maar er komt nooit iets van. Hij zou ook graag contact hebben met een andere gevangene, al was het maar één keer per week."