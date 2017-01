België betaalt 2 miljard te veel aan windmolens. En dat zal u merken op uw energiefactuur

Door: redactie

Windmolens voor de Belgische kust(archiefbeeld). © belga.

De twee nieuwe Belgische windmolenparken in de Noordzee kosten de consument 2 miljard euro meer dan gelijkaardige parken in het Nederlands deel van de Noordzee. Dat moet blijken uit een berekening door VRT Nieuws op basis van een vertrouwelijke studie van de CREG, de federale energieregulator. Het gevolg van die 2 miljard oversubsidiëring zal u merken op uw energiefactuur.

Die prijs bleek heel goedkoop, zeker in vergelijking met het akkoord dat ons land een maand eerder had gesloten met twee Belgische consortia voor de ontwikkeling van de windmolenparken Rentel en Norther, vlakbij de Nederlandse windmolenparken, maar dan wel aan de Belgische kant van de grens. De gegarandeerde prijs die de consortia zullen krijgen voor hun elektriciteitsproductie ligt tussen 124 en 130 euro per kilowattuur, en dat gedurende 19 jaar. De uiteenlopende prijzen in België en Nederland raakten vorig jaar al bekend, maar de sector van de windparken zelf zei toen dat men geen appelen met peren mocht vergelijken.



De CREG heeft nu het Nederlandse winnende bod omgerekend naar de Belgische omstandigheden. Dat rapport is bij de VRT beland, waar berekend werd dat, op basis van vergelijkbare data en voor de volledige looptijd van bijna 20 jaar, de Belgische windparken twee miljard euro duurder uitvallen dan de Nederlandse. De VRT voegt er wel aan toe dat het systeem voor de bouw van offshore windparken in België en Nederland totaal verschillend is, "en dat verklaart hoe het mogelijk is dat er zo'n verschil in prijs kan zijn".