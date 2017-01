Jonge moeder verongelukt met Patricia achter het stuur: "Jarenlang dáchten we dat ze een rijbewijs had"

Door: redactie

12/01/17

Al twee keer werd ze veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs, maar dat hield de 44-jarige Patricia H. niet tegen om wéér zonder rijbewijs achter het stuur te kruipen. Met zware gevolgen: in 2013 verongelukte een 29-jarige moeder die met haar meereed, nadat haar wagen bij een slakkengang van 40 km/uur werd aangereden op de E40. "We wéten zelfs niet hoelang ze al zonder rijbewijs reed", zegt de procureur.

"We kennen Patricia al ruim vijftien jaar", vertelt Pascale Kiekens, de zus van slachtoffer Nancy. "En al die tijd zagen we haar elke dag met een auto rijden en gingen we er gewoon van uit dat ze een rijbewijs had."



Nancy vertrouwde Patricia blindelings en liet haar op 10 december 2013 zelfs met haar Skoda rijden van Middelkerke naar Brussel. Ze voelde zich die dag niet goed en rustte op de achterbank wat uit. Maar op de E40 in Landegem, bij een laaghangende ochtendzon, werd de Skoda aangereden door de Mercedes van Alain I. De klap was enorm: de Mercedes belandde in de gracht en de wagen van Nancy smakte met een harde klap enkele tientallen meters verder tegen de middenberm. De jonge moeder -haar dochter is nu 12- overleed ter plaatse.



In november moesten beide bestuurders het in de rechtbank komen uitleggen. "Ik wist niet wat ik toen hoorde", vertelt Pascale. "Blijkbaar reed Patricia al járen rond zonder rijbewijs. Ze heeft ons al die tijd belogen en bedrogen. Het is onbegrijpelijk dat iemand zo lang zonder problemen zonder rijbewijs kan rijden."



