Brutale moord: vrouw (35) op straat doodgestoken na Spaanse avondles

Door: redactie

12/01/17 - 03u00 Bron: DH

De vrouw had net Spaanse les gevolgd in het Saint-Henri-instituut in Komen. © Google Maps.

Henegouwen In Komen, een stadje in de provincie Henegouwen, hebben een moeder en haar dochter dinsdagavond een lugubere ontdekking gedaan: ze vonden op het fietspad het lichaam van een vrouw. Het 35-jarige slachtoffer had net een avondles Spaans achter de rug en werd met meerdere messteken om het leven gebracht.

Het lichaam van de vrouw werd rond 22 uur 's avonds gevonden in de Rue du Commerce, in het centrum van Komen, vlak bij de Franse grens. Het slachtoffer lag op haar buik en had meerdere steekwonden in de borst en het middel. Dat heeft een autopsie uitgewezen. Hulpdiensten kwamen in allerijl ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden.



De vrouw van 35 had dinsdagavond een les Spaans gevolgd in l'Institut Saint-Henri toen ze rond 21.20 uur naar haar wagen stapte. De dader moet vermoedelijk hebben toegeslagen toen de vrouw al in haar auto zat, want de sleutels zaten in het contact. Wat de zaak extra vreemd maakt: de dader besliste de auto te laten staan. Hoe hij dan wel is weggevlucht, moet nog worden onderzocht.



"Het slachtoffer was alvast niet gekend voor criminele feiten", aldus Frédéric Bariseau van het parket Doornik-Bergen. "De zaak werd doorverwezen naar de onderzoeksrechter. De straat waar de vrouw gevonden werd, is een rustige straat die weinig verlicht is. Het onderzoek naar de omstandigheden en de dader lopen."