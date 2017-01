Sociale partners bereiken akkoord: lonen stijgen met 1,1 procent

Door: redactie

11/01/17 - 23u32

Het was vandaag de dag van de waarheid voor de sociale partners en rond 23 uur deze avond was de kogel door de kerk: vakbonden en werkgevers hebben een nieuw loonakkoord bereikt. De lonen in de privésector zullen dit en volgend jaar met 1,1 procent stijgen, bovenop de automatische verhoging door de indexering.

De sociale partners, verenigd in de Groep van Tien, probeerden vandaag een nieuw interprofessioneel akkoord voor de periode 2017-2018 rond te krijgen. Belangrijkste punt van discussie was de loonmarge: met hoeveel mogen de lonen dit en volgend jaar stijgen, bovenop de index?



'Witte rook' kwam vanavond laat nog uit de schoorsteen van de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen in Brussel: de lonen in de privésector zullen de komende twee jaar met 1,1 procent mogen stijgen.



Vakbonden en werkgevers moesten het vandaag dus eens geraken over de reële loonstijging voor dit en volgend jaar. Nu worden de lonen van elke werknemer automatisch al verhoogd wanneer de producten en diensten in de winkels duurder worden - inflatie dus -: de automatische indexering.



Vandaag zaten ze dus samen om te kijken hoeveel de werknemer extra mag krijgen. De vakbonden vonden dat de brutolonen met 1,2 procent moesten stijgen, de werkgevers daarentegen vonden dat te veel. Zij vroegen om een lagere loonmarge van 0,9 procent. Het werd uiteindelijk 'een gulden middenweg', of 1,1 procent.