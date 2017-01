Gentenaar slaat ex-vrouw en haar nieuwe partner in elkaar

Door: redactie

Het parket Halle-Vilvoorde heeft woensdag 1 jaar cel gevorderd tegen een Gentse Tunesiër die in november 2015 de nieuwe woonst van zijn ex-vrouw in Dilbeek was binnengedrongen en daar haar zowel de vrouw als haar nieuwe partner in elkaar had geslagen. Volgens de man wou hij alleen op bezoek komen om de verjaardag van zijn zoontje te vieren en had hij het koppel enkel geduwd. Het vonnis valt op 25 januari.