Caterpillar: alternatief van kaderleden voorziet behoud van 400-tal banen

11/01/17

Drie kaderleden van Caterpillar Belgium in Gosselies hebben tijdens een buitengewone ondernemingsraad een industrieel alternatief gepresenteerd voor de aangekondigde volledige sluiting van de site nabij Charleroi. Het project steunt op het behoud van een assemblage-activiteit van laders op rubberbanden. Dat zou werk verschaffen aan 317 arbeiders van Caterpillar en een 80-tal van de onderscheiden toeleveranciers. De details werden aan de vakbonden en de lokale directie voorgelegd. Die verwacht dat de groep tegen eind januari reageert.

Sinds de aankondiging van de sluiting, in de herfst van vorig jaar, hebben enkele kaderleden hun schouders gezet om een alternatief uit te werken. Dat scenario baseert zich op het behoud van een assemblage-activiteit van laadmachines op banden maar niet van hydraulische graafmachines.



Twee Amerikaans verantwoordelijken van de groep woonden de buitengewone ondernemingsraad bij. Er zouden de komende dagen meer diepgaande contacten plaatsvinden tussen de kaderleden en de groep. De directie van Caterpillar Belgium engageerde zich om het volledig alternatief aan de Amerikaanse beslissers over te maken. "Het voorstel is professioneel en gestructureerd. Er moet gezocht worden om de sociale impact van de herstucturering tot een minimum te beperken, anderzijds mag het personeel geen valse hoop gegeven worden", aldus de woordvoerster van de directie van Caterpillar Belgium.



"Het voorstel van de kaderleden lijkt geloofwaardig, maar de beslissing om het te aanvaarden of te weigeren, ligt bij de groepsleiding. Wij zijn redelijk pessimistisch", aldus Cathy Verhaeghe, hoofdafgevaardigde BBTK. Volgens haar heeft de algemene leiding van bij het begin van de onderhandelingen de duidelijke wil getoond om te komen tot een sluiting van de site Gosselies.



Donderdag zijn meerdere personeelsvergaderingen voorzien.