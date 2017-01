Parket eist 30 maanden cel voor man die ex-partner zou verkracht hebben

Door: redactie

11/01/17 - 21u15 Bron: Belga

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een celstraf van 30 maanden gevorderd tegen een 36-jarige man uit Lembeek die zijn ex-partner verkracht en zwaar mishandeld zou hebben. Volgens de man zelf stemde de vrouw in met de seksuele contacten maar kregen ze nadien ruzie, waarbij hij haar inderdaad zou geslagen hebben. Zijn advocaat vraagt een straf met uitstel.

Abdoukarim C. had enige tijd een relatie gehad met een jonge vrouw uit Halle maar die was tumultueus verlopen, onder meer door het drank- en druggebruik van beide partners. In de zomer van 2015 had de jonge vrouw haar partner uiteindelijk de deur gewezen, maar op 25 juli stond de man weer voor haar deur. Om geen scène te maken in het bijzijn van enkele vriendinnen die op bezoek waren, liet de jonge vrouw Abdoukarim C. binnen. Maar toen de vriendinnen weg waren, zou C. haar naar de berging gesleept hebben, haar brutaal verkracht hebben en haar keel hebben toegeknepen. Pas toen hij gekalmeerd en in slaap gevallen was, was de vrouw het huis kunnen uitvluchten naar haar ouders.



Voor de rechtbank bleef Abdoukarim C. ontkennen dat er sprake was van verkrachting. Volgens hem was zijn ex-partner akkoord geweest om seks te hebben, maar hadden ze nadien ruzie gekregen. "Daarbij heeft mijn cliënt inderdaad zwaar uitgehaald", pleitte de advocaat van C.



Het parket was evenwel van mening dat C. de feiten minimaliseerde en geen enkel schuldinzicht toonde. Het eiste een celstraf van 30 maanden. De rechtbank spreekt zich op 25 januari uit.