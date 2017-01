Parket eist 24 maanden cel tegen man uit Kampenhout die meisje zou aangerand hebben

Door: redactie

11/01/17 - 21u01 Bron: Belga

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een celstraf van 24 maanden gevorderd tegen L.S., een man uit Kampenhout die een 13-jarig meisje zou aangerand hebben. De man zelf had bij de politie alle feiten betwist, maar kwam niet opdagen voor zijn proces. Nochtans was dat enkele weken geleden uitgesteld om de man, die geen juridische kennis had en enkel een schabouwelijk Nederlands sprak waardoor de rechtbank hem niet kon verstaan, toe te laten een advocaat te raadplegen.

Volgens het parket had L.S. tussen juli en november 2012 een 13-jarig meisje aangerand. Het meisje was een dochter van een vriend en de man zou haar herhaaldelijk op schoot genomen hebben, haar beha hebben losgemaakt en over haar borsten en vulva gestreken hebben. Het meisje, dat een mentale achterstand had, zweeg eerst over het misbruik maar toen een leraar op school merkte dat ze een heel afwezige indruk maakte en haar daarover aansprak, vertelde ze het hele verhaal. Haar jongere broertje bevestigde haar verklaring en volgens de psychiater die haar onderzocht, was er geen reden om aan haar verklaring te twijfelen.



L.S. werd door de politie ondervraagd maar ontkende de feiten in alle toonaarden. Volgens hem zat de familie van het meisje enkel achter zijn geld aan.



"De man minimaliseert en legt alle verantwoordelijkheid bij het slachtoffer", zei het openbaar ministerie, dat 24 maanden cel tegen S. vorderde. Het vonnis valt op 31 januari.