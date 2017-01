Ouders kiezen in 9 op 10 gevallen nog steeds familienaam vader

Door: redactie

11/01/17 - 20u21 Bron: Belga

© Thinkstock.

Bijna negen op de tien baby's met de Belgische nationaliteit die vorig jaar geboren werden, kregen de familienaam van de vader. Zo'n 4,18 procent kreeg de naam van de moeder. Iets meer (4,46 procent) kreeg de dubbele familienaam vader-moeder en slechts 0,77 procent de dubbele familienaam moeder-vader. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Rijksregister (FOD Binnenlandse Zaken).

De cijfers zijn erg vergelijkbaar met 2015, toen voor het eerst de hervorming een volledig jaar van tel was. Sinds juni 2014 mogen ouders zelf kiezen welke achternaam ze aan hun kinderen meegeven: die van de vader, van de moeder of een combinatie van beide. Sinds begin dit jaar geldt de regel dat als ouders het niet eens geraken, beide familienamen naast elkaar worden gebruikt, in alfabetische volgorde.



Maar het bewust kiezen voor een dubbele familienaam blijft al bij al erg beperkt. Van de 103.829 Belgische geboortes kregen 92.984 kinderen de familienaam van de vader, zoals vroeger de traditie was. Zo'n 4.336 kinderen kregen de naam van de moeder. Iets meer (4.627 kinderen) kregen de dubbele familienaam vader-moeder en slechts 798 kinderen dragen de dubbele familienaam van moeder-vader.