Door: redactie

11/01/17 - 19u41 Bron: vtmnieuws.be

video

Een ambtenaar van de stad Brussel zit in de cel omdat hij minstens één vals paspoort zou hebben gemaakt. De persoon voor wie het valse paspoort bestemd was, is ook aangehouden. Het gerecht onderzoekt of de ambtenaar nog meer valse paspoorten heeft gemaakt.