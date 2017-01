Weyts niet bevoegd over besluit al dan niet respecteren volksraadplegingen Oosterweel

Door: redactie

"Vermits ik niet bevoegd ben om te beslissen over de vergunningsaanvragen voor de Oosterweelverbinding, ben ik ook niet bevoegd om te beslissen of de uitslag van de geplande volksraadplegingen moet worden gerespecteerd". Dat stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in antwoord op een schriftelijke vraag van Wouter Van Besien (Groen).