Eerdekens "overspoeld" door aanbevelingen die "geen invloed" hadden

Door: redactie

11/01/17 - 19u22 Bron: Belga

© belga.

Gewezen Kamerlid Claude Eerdekens (PS) werd als voorzitter van de commissie Naturalisaties overspoeld door tussenkomsten in dossiers om de Belgische nationaliteit te verwerven, maar die hadden nauwelijks of geen impact op de uiteindelijke beslissing. Of daar ook een tussenkomst bij was van Serge Kubla, kan Eerdekens zich niet herinneren.

Dat heeft Eerdekens woensdag verklaard in de parlementaire onderzoekscommissie die zich buigt over het dossier Kazachgate. Het dossier slaat op de manier waarop de afkoopwet - de verruimde minnelijke schikking - in 2011 tot stand is gekomen en nadien werd toegepast. Volgens mediaberichten gebeurde dat na lobbywerk door oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker, op vraag van het Elysée.



Een deelonderzoek van de commissie slaat op de manier waarop de miljardair Patokh Chodiev in 1997 de Belgische nationaliteit heeft verkregen. Chodiev kon als eerste gebruik maken van de afkoopwet. Volgens de krant Le Soir heeft toenmalig Kamerlid en burgemeester van Waterloo Serge Kubla (MR) er bij Eerdekens op aangedrongen de naturalisatie van Chodiev goed te keuren.



Tijdens de eerste bijeenkomst van de onderzoekscommissie wilden verschillende leden van Eerdekens weten of er vaak tussenkomsten gebeurden en van wie die brieven afkomstig waren. "Ik werd overspoeld door tussenkomsten", antwoordde Eerdekens. Die kwamen van de indieners zelfs, van priesters, sportverenigingen, voorzitters van organisaties, van het hele middenveld, zeg maar. Ook van collega-parlementsleden. Ik zeg niet dat het frequent gebeurde, maar ze waren er wel". Eerdekens merkte op dat oud-Senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin "veel schreef".



In het begin antwoordde Eerdekens "uit courteoisie" op die brieven, maar na verloop van tijd zag hij daar van af en maakte hij de tussenkomsten over aan de commissie. De invloed van die tussenkomsten bestempelde hij als "quasi nul". Eerdekens voerde bovendien aan dat je op die manier immers geen advies van de Staatsveiligheid kan beïnvloeden of iets kan veranderen aan het eventuele strafblad van een aanvrager. "Misschien dat men dacht te kunnen beïnvloeden, maar wat mij betreft was de impact onbestaande".



Dat Kubla zo'n brief schreef, kon Eerdekens zich 20 jaar na datum naar eigen zeggen niet herinneren. Hij stelde nadien dat Kubla en hijzelf "mekaar vriendelijk begroetten", maar geen persoonlijke of politieke vrienden waren. Opvallend was dat Eerdekens het gevoel had dat de Staatsveiligheid niet altijd informatie in een dossier doorgaf uit vrees voor lekken.



Voordat Eerdekens op de getuigenbank plaatsnam, kwamen het huidige en de twee vroegere hoofden van de dienst Naturalisaties van de Kamer getuigen. Net als bij Eerdekens moest de commissie zich beperken tot algemene vragen over de werking van de dienst en de commissie Naturalisaties. De Juridische Dienst van de Kamer had immers aangegeven dat de drie dossiers die ter sprake zouden komen - die van Chodiev en twee kompanen - enkel door de huidige leden van de commissie en de dienst konden worden ingekeken.



De experten van de commissie gaan nu met de juridische dienst bekijken of de andere getuigen die woensdag de revue passeerden, de dossiers zouden mogen inkijken om hun geheugen op te frissen. Zij zouden dan volgende woensdag opnieuw naar de Kamer afzakken. Daarbij rijst dan de vraag of die zitting achter gesloten deuren zal plaatsvinden.