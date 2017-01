Aanslagen Brussel en Parijs: politie arresteert koppel in Laken

Stéphanie Romans

Er zijn twee nieuwe verdachten gearresteerd in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs en Brussel. Twee personen werden na een huiszoeking in de Brusselse gemeente Laken meegenomen voor verhoor. De federale gerechtelijke politie van Brussel viel de woning gisterenmiddag al binnen. De onderzoeksrechter zal de komende uren beslissen wat hen ten laste wordt gelegd. Volgens de krant 'La Dernière Heure' gaat het om M.D en Farid K. Het koppel zou banden gehad hebben met de broers El Bakraoui, de terroristen die zichzelf opbliezen in Maalbeek en op de luchthaven van Zaventem. Het koppel, of minstens de man, zou als een soort postbus gefunctioneerd hebben voor de terroristen. Volgens VRT zou het koppel de broers dan weer valse papieren bezorgd hebben.