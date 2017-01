Vader en twee zonen voor rechter na neerkogelen Kosovaar

Door: redactie

11/01/17 - 18u47 Bron: Belga

Mustafa Nedjip (39) werd in 2014 neergekogeld aan zijn huis. © Kristof Pieters.

sint-niklaas Een vader en zijn twee zonen zijn vandaag voor de rechter in Dendermonde moeten verschijnen voor de moord op een 39-jarige man. De Kosovaar Nedjip Mustafa werd in december 2013 vanuit een rijdende auto geëxecuteerd.

De 39-jarige Kosovoor werd aan zijn huis in Sint-Niklaas geëxecuteerd vanuit een rijdende auto. Nedjip raakte zwaargewond en overleed later. Een maand nadien kon het gerecht de daders oppakken.



De 61-jarige Fazil S. wordt als opdrachtgever voor de moord gezien. Zijn zoon, de 25-jarige Faton, was de bestuurder van de wagen en de andere zoon, de 34-jarige Arben, de schutter die de trekker overhaalde. Een al jaren aanslepende familievete tussen de twee Roma-families zou aan de basis liggen van de feiten. De familie S. wilde de familie van Nedjip Mustafa een lesje leren.



Vandaag vond de inleidende zitting van de gecorrectionaliseerde assisenzaak plaats en werd bepaald welke getuigen gehoord worden. De zaak komt opnieuw voor op 8 februari.