Meisje (13) sterft na verkeerd geplaatste sonde: UZ Gent in beroep tegen boete

Door: redactie

11/01/17 - 18u28 Bron: Belga

© Yves Masscho.

Het UZ Gent gaat in beroep tegen de veroordeling door de Gentse correctionele rechtbank in de zaak rond het overlijden van een dertienjarig meisje met anorexia, dat stierf na een verkeerd geplaatste sonde. "De belangen die het UZ Gent hier moet verdedigen, overstijgen de muren van het ziekenhuis", zegt afgevaardigd bestuurder Eric Mortier.

Een verpleegster, een vrouwelijke dokter en het UZ moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor de dood van het meisje, dat stikte omdat een sonde met voeding in de luchtpijp geplaatst werd in plaats van in de slokdarm. De fout werd te laat opgemerkt en het meisje overleed tien dagen later, op 20 mei 2011.



De rechtbank was van oordeel dat de verpleegster de sonde niet in de maag, maar in de linkerlong plaatste. Ze geniet echter van de 'strafuitsluitende verschoningsgrond', omdat het UZ de zwaarste fout maakte. De dokter werd vrijgesproken, omdat er twijfel was over het oorzakelijk verband tussen haar gebrekkige controle en het overlijden. Het ziekenhuis kreeg de maximale geldboete van 264.000 euro, waarvan de helft met uitstel.



Het ziekenhuis heeft het vonnis nu in detail bestudeerd en zal in beroep gaan, zegt Mortier. "We vinden wat in 2011 is kunnen gebeuren verschrikkelijk, en we beseffen hoe moeilijk deze zaak al is geweest voor de familie van de patiënt. We leven met hen mee en hebben ernstig overwogen deze zaak te laten rusten. De treffende inhoud van het vonnis kunnen we echter niet naast ons neerleggen."



De afgevaardigd bestuurder wijst op "het grote maatschappelijke belang" van het vonnis. "De rechtbank verwijst onder meer naar de organisatie van wachtdiensten en de werklast van artsen. Dat zijn twee aspecten waarvoor een wettelijk kader bestaat waar het UZ Gent aan voldoet. Als een zorgorganisatie daar toch geen rechtszekerheid aan kan ontlenen, zijn de gevolgen voor de zorgsector groot."