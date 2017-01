"Ja, ik ben bang, maar ik laat me niet de mond snoeren": politica Zuhal Demir (N-VA) doet bedreiger proces aan

Door: redactie

11/01/17 - 17u54 Bron: Eigen berichtgeving

© photo news.

Ze vraagt tegenwoordig al vaker mensen om met haar mee te gaan als ze ergens heen moet. Maar politica Zuhal Demir (N-VA) is niet van plan om zich uit het veld te laten slaan door bedreigingen en haatberichten aan haar adres. En daarom stond vanmorgen een 34-jarige Genkenaar voor de rechter, die haar via haar website en Facebook een maand lang belaagde en verweet een terrorist te zijn. "Dit is het ergste wat ik als politicus al meemaakte. Maar ik laat me de mond niet snoeren. En zeker niet met onjuiste beschuldigingen", zegt ze. De man riskeert een jaar cel en een boete van 100 euro.

De Genkenaar - die beweerde familie te zijn van Demir, iets wat de politica nadrukkelijk ontkent - toonde geen terughoudendheid in de rechtszaal in Tongeren vanmorgen. Hij gaf toe dat hij Demir had bedreigd en gezegd had dat ze een terrorist was. Wat hem én de Turkse gemeenschap betrof. Want daar beweerde hij te zijn aangestookt om te doen wat hij deed.



Volgens hem zou er elke vrijdag na het gebed in de moskee van Winterslag gepraat worden over politiek. En ook over Demir. En daar zou hij de druk gevoeld hebben om haar te bedreigen. Een onderzoek daarnaar werd echter niet gevoerd in de aanloop naar zijn proces. In de moskee was ook niemand bereikbaar voor commentaar.



Onjuist

De man zou bevestigd zijn in zijn ideeën door de Turkse nieuwszender A Haber, die in een verslag liet uitschijnen dat Demir een aanhangster was van de Koerdische Arbeiderspartij PKK. "Iets wat manifest onjuist is", aldus Demir zelf. "Ik heb altijd duidelijk veroordeeld wat in Istanboel gebeurd is." Lees ook Jaar cel gevorderd voor man die Zuhal Demir (N-VA) meermaals bedreigde

Verdachte opgepakt voor bedreigen Zuhal Demir

Zuhal Demir (N-VA): "Choquerend in welk spel ik ben terechtgekomen"

In de mails en Facebookreacties stelde de man - die zichzelf omschreef als 'Demir-killer' - dat de politica niet meer veilig zou zijn in de straten van Genk. "Je wordt gezocht" en "We zullen je vinden in de straten van Genk", klonk het onder meer in de vele berichten.



Haatmails

"Als politicus moet je ergens tegen kunnen", aldus Demir. "Ik krijg af en toe haatmails en kritische berichten aan mijn adres. Maar dit ging te ver. Ik ben in België geboren en getogen en ik heb geleerd dat het niet oké is om mensen te bedreigen. En daar wil ik nu een statement tegen maken."