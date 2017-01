Van der Maelen zal "even streng" toezien op collega's van andere fracties

bewerkt door: redactie

11/01/17 - 17u46 Bron: Belga

Kazachgate Dirk Van der Maelen (sp.a) is het er niet mee eens dat hij als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie in het dossier Kazachgate "politiek doof en stom" moet zijn, maar heeft de andere leden van de commissie beloofd dat hij even scherp zal toezien op eventuele ontoelaatbare gedragingen van parlementsleden van alle partijen.

In de Kamer is vandaag de onderzoekscommissie-Kazachgate uit de startblokken geschoten. Nog voor de vergadering van start ging, kreeg voorzitter Van der Maelen al kritiek omdat hij had verklaard dat leden van de MR opdoken in elke etappe van het dossier. Sophie De Wit (N-VA) vond het jammer dat hij als voorzitter al "conclusies" had uitgesproken, nog voor de eerste zitting, en had op meer "terughoudendheid" gehoopt. Lees ook Nieuwe onthullingen versterken roep om onderzoeksrechter Kazachgate

Delpérée staat voorzitterschap commissie Kazachgate af, Van der Maelen is nieuwe voorzitter

Van der Maelen herhaalde dat "iedereen die het dossier volgt, zal moeten vaststellen dat we in elke fase van het onderzoek zullen botsen op collega's van de MR". Hij benadrukt daarbij dat een voorzitter van een onderzoekscommissie niet hetzelfde is als een rechter. "Die moet objectief, neutraal, à charge en à décharge handelen. Een onderzoekscommissie is en blijft een politiek orgaan", luidt het.