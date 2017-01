Vlaams Parlement wil verbod op schoonheidswedstrijden voor kinderen

Door: redactie

11/01/17 - 17u46 Bron: Belga

© thinkstock.

Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Dat staat in een voorstel van resolutie dat vandaag unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. In dat voorstel nemen ze mogelijke risico's van zo'n wedstrijden voor kinderen op de korrel. De indieners van het voorstel vragen de Vlaamse regering ook aan te dringen op een formeel verbod op zulke schoonheidwedstrijden.