Rechter: "Sjoemelsoftware VW is geen verborgen gebrek dat wagen onbruikbaar maakt"

De sjoemelsoftware die VW in 11 miljoen voertuigen had ingebouwd om een loopje te nemen met de uitstoottests, is geen verborgen gebrek dat die wagens volledig onbruikbaar maakt. Dat heeft de Brusselse Franstalige rechtbank van koophandel geoordeeld in een geschil tussen VW-verdeler D'Ieteren en een klant die een wagen met sjoemelsoftware had gekocht en de ontbinding van het koopcontract vroeg. De rechtbank heeft die eis in een vonnis van 7 december jongstleden afgewezen, zo meldt de advocaat van D'Ieteren vandaag.

De klant had in 2012 bij D'Ieteren een Volkswagen Passat gekocht maar in september 2015 kwam aan het licht dat VW in 11 miljoen voertuigen sjoemelsoftware had ingebouwd waarmee de uitstoottests konden misleid worden. Enkele weken nadien stuurde VW een perscommuniqué de wereld in waarin het aankondigde alle betrokken wagens te zullen terugroepen en in orde te brengen, en waarin het duidelijk maakte dat er verder technisch niets mis was met die wagens en dat die probleemloos verder konden gebruikt worden.



Desondanks had de betrokken klant voor de rechtbank van koophandel de ontbinding van zijn koopcontract geëist. De klant voerde aan dat de sjoemelsoftware een verborgen gebrek was dat het gebruik van zijn wagen onmogelijk maakte of zodanig bemoeilijkte dat hij het voertuig niet zou gekocht hebben als hij ervan op de hoogte was geweest.



Volgens de rechtbank was de sjoemelsoftware wel een verborgen gebrek maar had die alleen als gevolg dat de uitstoottests misleid werden, en had die verder geen invloed op de technische staat of het rijgedrag van het betrokken voertuig. Dat bleek ook het feit dat de Duitse autoriteiten de éénvormigheidsattesten voor de betrokken voertuigen nooit hadden ingetrokken, aldus de rechtbank, en uit het onderzoek van het betrokken voertuig.